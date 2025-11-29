COMMENTA
Pallanuoto M/ Il Bogliasco in trasferta vince di misura col Milano (13-14)

Generico novembre 2025

Dall’ufficio stampa del Bogliasco 1951

L’aria da trasferta fa bene ai ragazzi dell’Agn Energia Bogliasco 1951. Nel secondo impegno esterno del campionato arriva infatti la seconda affermazione per i biancazzurri che bissano il successo di Firenze di due settimane fa espugnando nel quarto turno di Serie A2 la “Cozzi” di Milano. Nel catino meneghino i liguri si impongono 14-13 sulla Metanopoli, al termine di una gara intensa, vibrante e tutt’altro che semplice. Il risultato finale premia una squadra capace di reagire con personalità a un avvio difficile, soprattutto in fase difensiva.

