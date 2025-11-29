Pallanuoto M/ Il Bogliasco in trasferta vince di misura col Milano (13-14)

Dall’ufficio stampa del Bogliasco 1951
L’aria da trasferta fa bene ai ragazzi dell’Agn Energia Bogliasco 1951. Nel secondo impegno esterno del campionato arriva infatti la seconda affermazione per i biancazzurri che bissano il successo di Firenze di due settimane fa espugnando nel quarto turno di Serie A2 la “Cozzi” di Milano. Nel catino meneghino i liguri si impongono 14-13 sulla Metanopoli, al termine di una gara intensa, vibrante e tutt’altro che semplice. Il risultato finale premia una squadra capace di reagire con personalità a un avvio difficile, soprattutto in fase difensiva.