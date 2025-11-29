“Panigaglia, il rischio è accettabile?”, martedì la presentazione in Sala Dante

Alle 17.30 di martedì 2 dicembre in Sala Dante – La Spezia, via Ugo Bassi 4 – si svolgerà la presentazione del libro di Vittorio Gasparini “Panigaglia Il rischio è accettabile?”. Dialogherà con l’autore l’avvocato Maurizio Sergi. La cittadinanza è invitata a partecipare.

“La popolazione di Vado ha dimostrato che scelte che compromettono la sicurezza e l’ambiente posono essere fermate, in ciò facilitata dalla conoscenza del problema rappresentato da un rigassificatore, quantunque in mare aperto -afferma l’autore Vittorio Gasparini-; alla Spezia però non fa notizia, nonostante sia collocato da più di cinquant’anni a terra, nella splendida baia di Panigaglia. Tuttavia, il libro non è “contro”, bensì uno strumento che – agli spezzini e pure a chi deve tutelare sicurezza, salute e incolumità – può permettere di acquisire le giuste conoscenze in merito ai rischi connessi alla sicurezza del gas naturale liquefatto. Per tale motivo l’ho scritto in un linguaggio accessibile, giacché tutti devono partecipare alle scelte e alla gestione del territorio, sì da poter consapevolmente valutare anche quelle del passato e intervenire, quando necessario”.

