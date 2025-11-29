Riforma sanitaria, l’opposizione compatta: “Legge affrettata e centralista. La Spezia deve dire no”

Il dibattito sul futuro della sanità spezzina che sta infiammando l’agone politico si prepara a vivere un nuovo capitolo lunedì sera con la discussione che animerà il consiglio comunale straordinario nel quale la minoranza chiederà alla città di prendere posizione con chiarezza, prima che una riforma giudicata “troppo rapida, troppo centralizzatrice e troppo rischiosa” possa segnare in modo irreversibile il futuro.

La minoranza questa mattina ha presentato in conferenza stampa la mozione e all’incontro hanno partecipato anche due consiglieri provinciali di opposizione, che hanno depositato un atto analogo in Provincia per contestare il disegno di legge.

