Riforma sanitaria, scontro politico tra Pd e Fratelli d’Italia: accuse e repliche

La riforma sanitaria proposta dalla Giunta Bucci continua a far discutere, con un acceso confronto tra opposizione e maggioranza regionale che è proseguito per tutta la giornata a suon di note stampa. Il Partito Democratico Liguria, attraverso il segretario Davide Natale e i consiglieri Simone D’Angelo e Armando Sanna, ha espresso un secco no al provvedimento, denunciando la mancata considerazione dei territori.

“La stragrande maggioranza dei liguri, attraverso i propri amministratori, ha detto no alla riforma sanitaria di Bucci”. dichiarano Natale e D’Angelo. “I sindaci delle principali città e i rappresentanti delle comunità più popolose hanno bocciato la riforma perché non risponde ai bisogni reali dei cittadini. Non migliora i servizi, non affronta l’emergenza delle liste d’attesa, non risolve la carenza cronica di personale negli ospedali e nei distretti. È un impianto confuso che rischia di creare ulteriori disuguaglianze territoriali”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com