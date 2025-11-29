Sanità, il Pd: “La stragrande maggioranza dei liguri, attraverso i propri amministratori, ha detto no alla riforma di Bucci”

Liguria. “Il centrodestra incassa una clamorosa sconfitta politica. Il CAL ha votato formalmente a favore della riforma sanitaria proposta dal presidente Bucci, ma la verità è che gli amministratori che rappresentano la stragrande maggioranza dei cittadini liguri hanno espresso un no chiaro e inequivocabile”. Così Davide Natale, segretario del Pd della Liguria e consigliere regionale, e Simone D’Angelo, segretario del Pd di Genova e consigliere regionale.

“Quella di oggi è una fotografia limpida. Bucci e la sua giunta non hanno il consenso dei territori. I sindaci delle principali città, i rappresentanti delle comunità più popolose, gli amministratori che ogni giorno affrontano sul campo i problemi della sanità pubblica hanno bocciato questa riforma perché non risponde ai bisogni reali dei cittadini. La maggioranza aritmetica raggiunta nel CAL segna una pericolosa cesura tra gli organismi di rappresentanza – ANCI in testa – e il reale rapporto con i liguri e, soprattutto, con chi li amministra”.

