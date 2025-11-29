Savona, bandiera della Palestina esposta dal balcone del Comune. Vaccarezza: “La legge è uguale per tutti, meno che per i compagni”

Savona. “Questa mattina ho appreso che sul balcone del Comune di Savona, affacciato su piazza Sisto IV, è stata nuovamente esposta la bandiera palestinese. In un primo momento ho pensato fosse impossibile, ma come vedete dalla foto la notizia è assolutamente fondata. La bandiera era già stata esposta in passato e, per quanto risulta, rimossa a seguito di una diffida della Prefettura”, le parole del consigliere Angelo Vaccarezza.

“Non sappiamo se questa nuova esposizione sia avvenuta perché chi amministra ritenga di poter ignorare le regole, per una volontà di sfidare le autorità, oppure per altre motivazioni comunque riconducibili ad una certa parte politica.

Vale la pena ricordare che la normativa è chiara. L’articolo 8 del D.P.R. 7 aprile 2000, n. 121 e l’articolo 32 del D.P.C.M. 14 aprile 2006, come modificato dal D.P.C.M. 16 aprile 2008, stabiliscono che la bandiera di uno Stato estero non possa essere esposta sugli edifici pubblici, salvo specifiche autorizzazioni”, aggiunge.

