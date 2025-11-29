Sicurezza, da stasera agenti della polizia locale ai capolinea e alle fermate dei bus Amt anche di notte

Genova. Parte, questa sera, il progetto che rafforza la presenza della Polizia locale nei luoghi della mobilità cittadina, per tutelare i passeggeri e il personale viaggiante sui bus Amt intervenendo con tempestività nelle situazioni che possono generare disagio o insicurezza.

Si chiama “Sicurezza in movimento” e ha l’obiettivo di rafforzare il servizio della polizia locale – attualmente impegnata in servizi mattutini e pomeridiani con pattuglie di quartiere presenti in tutte le zone della città – per aumentare la percezione di sicurezza sui mezzi pubblici, prevenire comportamenti molesti, vandalismi, episodi di degrado e offrire un supporto immediato nelle situazioni critiche, in particolare per le fasce deboli dell’utenza.

