Valettini si candida alla presidenza della Provincia di Massa-Carrara. Il sostegno della maggioranza aullese

Il gruppo consiliare della maggioranza del Comune di Aulla ha ufficialmente annunciato il proprio sostegno alla candidatura del sindaco Roberto Valettini alla presidenza della Provincia di Massa-Carrara. “Questa presa di posizione nasce da un principio democratico fondamentale: la rappresentanza deve rispecchiare la geografia, la storia e la funzione dei territori”. dichiara il gruppo consiliare. “Aulla è la porta di accesso della Lunigiana, il crocevia strategico tra la costa e l’entroterra, il punto di riferimento infrastrutturale e amministrativo per migliaia di cittadini. Una città che, pur essendo il naturale baricentro lunigianese, non esprime un Presidente della Provincia da cinquant’anni”.

Nei mesi scorsi, il sindaco Valettini aveva manifestato la propria disponibilità a candidarsi, presentando un progetto condiviso con il gruppo consiliare e fondato su una visione strategica per l’intero territorio provinciale. Il gruppo ha sottolineato che “la eventuale mancata considerazione di questa candidatura sarebbe il segnale di una distanza preoccupante tra il partito e la comprensione delle dinamiche territoriali. Non si tratta di contrapposizioni tra comuni lunigianesi: riconosciamo il valore di tutti gli amministratori. Tuttavia, la scelta della guida provinciale deve basarsi sull’esperienza professionale e sulla capacità di interpretare una visione d’insieme per l’intero comprensorio ed anche sulla centralità geografica e amministrativa”.

