A Loano il primo parco per Hand Bike Off Road e Mtb della Liguria con accesso gratuito agli atleti paralimpici di tutte le età

Loano. Dovrebbe sorgere in un terreno di via degli Alpini a Loano il primo “Parco Hand Bike Off Road-Mountain Bike” della Liguria. Il progetto è stato promosso da stato promosso dall’Associazione Pet Therapy VdA presieduta da Maurizio Pagliarini, che per finanziare la realizzazione del primo centro formativo ciclistico ligure interamente accessibile e gratuito, pensato per atleti, ragazzi e adulti che utilizzano la forza delle braccia, ha deciso di promuovere una raccolta fondi sulla piattaforma di GoFundMe.

Un piccolo passo indietro. Originario di Genova, Pagliarini è a tutti gli effetti uno dei pionieri della pet-therapy in Italia: “Mi sono avvicinato a questo mondo grazie ai miei cani – ci spiega – Prima ancora di iniziare l’attività di pet-therapy, sono stato uno dei primi in Italia a praticare lo sleddog, cioè lo sport dei cani da slitta. Si tratta di una disciplina molto particolare: dato che i comandi si possono comunicare solo a voce, chi la pratica deve instaurare con i propri cani una relazione unica. Ciò mi ha portato ad approfondire gli studi sulle capacità cognitive dei cani e, quindi, ad interessarmi alla loro psicologia”.

