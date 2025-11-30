Asl2, nel 2025 effettuate 7 mila prestazioni presso gli ambulatori di prossimità. A dicembre due nuove aperture: ecco dove

Provincia Savona. L’Asl2 savonese aprirà due nuovi ambulatori di prossimità, il primo (inaugurazione prevista per il 3 dicembre) ad Ortovero il secondo, sempre entro dicembre, a Savona nel quartiere di Legino 167.

“Quello di Legino si inserisce all’interno di un progetto fatto in collaborazione con il Comune di Savona (che metterà a servizio dei volontari) – spiega la dottoressa Monica Cirone, direttore socio sanitario di Asl2 – tramite un’indagine effettuata dalla Caritas ci siamo accorti che questa zona ha bisogno di un punto di ritrovo, ha necessità di una presenza sanitaria e così ci siamo attivati e messi a disposizione”.

» leggi tutto su www.ivg.it