Autovelox, ministero chiude il registro: ecco dove sono tutti i dispositivi registrati a Genova

Genova. Lo scorso 28 novembre, venerdì, è scaduto il termine per registrare impianti di rilevamento della velocità autorizzati sul territorio nazionale: sul sito web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, quindi, è arrivata la comunicazione della chiusura del registro, con la quale si sancisce di fatto quelli che sono gli impianti realmente utilizzabili dalle amministrazioni pubbliche. Al contrario, tutto quello che non è presente in questo elenco non potrà di fatto produrre sanzioni.

La pubblicazione arriva alla scadenza dei tempi previsti per il censimento nazionale. Venerdì scorso, infatti, scadevano i termini per l’invio dei dati da parte delle amministrazioni e degli enti da cui dipendono gli organi di polizia stradale. Si tratta di un passaggio essenziale per garantire la piena legittimità d’uso degli strumenti di accertamento delle violazioni dei limiti di velocità.

