Bargagli: cala la notte e si smarrisce nei boschi di Traso; tratto in salvo

Dal Centro Documentazione Foto Video – Comando Provinciale VVF Genova

Nel pomeriggio interventi rilevante svolto dai Vigili del Fuoco di Genova che sta volgendo verso un lieto fine, con il ritorno alla famiglia, di un uomo di 35 anni disperso nei boschi alle spalle di Bargagli.

Vigili del Fuoco e Soccorso Alpino, in contatto telefonico con lui, lo hanno raggiunto nei boschi di Traso. E’ stato necessaria mezz’ora di cammino nel bosco. L’uomo era stato colto dal buio e non era riuscito a ritrovare il sentiero del ritorno.

