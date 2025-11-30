Chiavari: allo spazio Casoni con “A – Amnesia · Archetipi · Antinomia”

Da Marco Raffa

“A – Amnesia · Archetipi · Antinomia”, allo Spazio Casoni, Via Bighetti 73 – Chiavari. Il 5 e 6 dicembre, ore 10-13 e 16-20. Inaugurazione: 5 dicembre, ore 16:00

A – Amnesia · Archetipi · Antinomia presenta le opere di Daniela Spaggiari e Carmela Pistidda, in un dialogo sulla memoria come territorio fluido tra oblio e persistenza. Due ricerche, due direzioni: l’una esplora la dimenticanza delle radici, l’altra la rinascita dei simboli. In Amnesia, Daniela Spaggiari indaga la perdita e la trasformazione del ricordo attraverso acquerelli in tecnica mista, dove la materia si fa memoria vivente e richiama radici biologiche e ancestrali. Con Archetipi, Carmela Pistidda reinterpreta la memoria collettiva attraverso il collage: dai frammenti fotografici emergono volti sospesi tra realtà e immaginazione, figure che riattivano il mito e la memoria culturale. Al centro del dialogo si pone Antinomia, intesa non come contraddizione ma come equilibrio dinamico: la tensione che unisce l’oblio e la permanenza, la perdita e la rinascita. La mostra si configura come un viaggio tra dimenticanza e riconoscimento, in cui la memoria — mai lineare — muta, scava e si rigenera, rivelando che Amnesia e Archetipi sono le due forze complementari di una stessa esperienza universale del ricordare.

