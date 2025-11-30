Chiavari: Zonta Club, successo di un incontro per fermare la violenza

Da Anna Traversaro, Presidente Zonta Club Portofino Tigullio Paradiso

Oltre la violenza, dai numeri ai fatti. Uniti si può fare la differenza per contrastare la brutalità delle azioni. La violenza può essere spezzata? Questa la domanda che ha ispirato il percorso dell’evento di Giovedì 26 novembre a Chiavari al Teatro Charitas di Via Marana. “Oltre la violenza dai numeri ai fatti” ha sondato il dilagante fenomeno di discriminazione contro le donne. Violenza di natura economica, psicologica e fisica che mina la libertà sia nella vita pubblica sia in quella privata erodendo il diritto e l’autonomia della donna.

