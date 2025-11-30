“La nostra pericolosità dai corner è poca, ne abbiamo battuti il doppio di loro. Gli avversari invece creano il minimo sindacale e ci castigano. Ho la sensazione che quando la palla entra in area non c’e quella determinazione che magari vedo negli avversari. Sono molto rammaricato per come è andata, poteva finire 0-0. La squadra stava facendo la partita ma nella partita ho avuto la percezione di quella poca pericolosità”. Angelo Gregucci, tecnico dei blucerchiati, si presenta in sala stampa a capo chino. Sguardo e parole di forte rammarico: “Dopo il gol loro abbiamo cercato di mettere in campo tutto il potenziale offensivo che abbiamo a disposizione ma è inconfutabile che non riuscivamo a essere pericolosi. La palla girava e gli avversari ci raddoppiavano. Il grande rammarico è che oggi bastava poco per portare un punto a casa. E’ innegabile che per noi il gol è sotto analisi è tutto questo penalizza molto le nostre prestazioni. Qualche uno contro uno buono si vede ma per il resto non finalizziamo, è innegabile… sennò saremo qui a pettinare le bambole. Lavorare di più è la medicina, sono amareggiato dal risultato perché siamo andati sulla costante: quel gol lì non si doveva prendere”.

L’articolo Gregucci: “Poco pericolosi sui gol, agli avversari bastano molto meno per segnare” proviene da Città della Spezia.

