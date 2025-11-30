I risultati delle altre offrono allo Spezia una chance di rilancio: con una vittoria si sale a -2 dai play out

La quattordicesima giornata offre i risultati perfetti per aumentare il pathos attorno a Spezia-Sampdoria di domenica pomeriggio al Picco (ore 17.15). Crolla il Bari, cade malamente il Mantova, sconfitte casalinghe pesanti per SudTirol e Pescara nelle partite del sabato. La squadra di Donadoni, che con una vittoria scavalcherebbe due squadre (Pescara e Sampdoria) e si porterebbe diciottesimo a soli 2 punti dalla zona play out (SudTirol e Bari con una partita in meno), 3 dalla salvezza diretta (Mantova) e 4 dalla Virtus Entella prossima avversaria.

Il risultato più rumoroso è forse il 5-0 rimediato dal Bari a Empoli. Nella settimana in cui Vivarini torna in panchina al posto di Caserta arriva la sconfitta più clamorosa di tutta la stagione per i galletti. Dopo il gol di Guarino nel recupero del primo tempo, nella ripresa segnano anche Shpendi, Yepes, Pellegri e Ceesay. Pugliesi attesi giovedì dal recupero della partita contro la Juve Stabia e poi dagli scontri diretti contro Pescara e SudTirol.

