Il derby è dell’Albingaunia! Marquez porta altri 3 punti sul finale contro una grande San Filippo Neri

Albenga. Termina con una sconfitta per la San Filippo Neri questo primo derby di campionato tra le due squadre albenganesi. Un’ottima prova quella amministrata dai giallorossi, scesi oggi in campo con commissione tecnica e con dirigente accompagnatore Curto. Con Carparelli alla guida dell’attacco, sono state diverse le occasioni da gol per i padroni di casa, ma alla fine a spuntarla è stata l’Albingaunia grazie, ancora una volta, alla rete di Marquez, sempre di più l’uomo dei gol pesanti.

Non una situazione rosea in casa San Filippo Neri, a partire dalle dimissioni dei due allenatori Torregrossa e Rotiroti, i pilastri di una squadra che l’anno scorso per poco non sfiora i playoff. Il rovescio della medaglia di quest’anno è dei più tragici. Oggi arriva la decima sconfitta su dieci partite. Unica squadra a 0 punti in classifica con una media di 3,5 gol subiti a partita.

» leggi tutto su www.ivg.it