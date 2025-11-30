L’Anpi Val di Vara guarda avanti: una nuova generazione per tramandare il passato di un territorio che ha versato sangue per la libertà

Rinnovato il direttivo dell’Anpi Val di Vara: alla presidenza Francesca Rappa, vicepresidente Giancarlo Bettinotti, tesoriere Marco Paganini e responsabile tesseramento Paolo Tizzoni. Del comitato direttivo della sezione fanno parte anche Carlo Mazza, Rinaldo Pellistri, Micol Roncallo, Pellegrotti, Giovanni Figoli, Sandro Pietrobono e Miriam Paganini.

Come avrebbe voluto il sindaco Mario Paganini, l’Associazione Partigiani andrà avanti con una nuova generazione, mantenendo salde le radici nel glorioso passato di un territorio che ha versato sangue per la libertà di tutti.

La presidente Francesca Rappa si è detta molto onorata per questo ruolo, essendo cresciuta in una famiglia di partigiani e con una nonna che faceva la staffetta all’età di soli 11 anni. L’associazione promuoverà la collaborazione con le scuole: già il 9 dicembre a Falabiàna si terrà un’iniziativa con la volontà di sensibilizzare le nuove generazioni e tramandare i valori di giustizia e libertà che la Resistenza ha portato avanti per anni. La sezione ringrazia il precedente Presidente Giovanni Figoli per il lavoro fatto e per l’aiuto che continuerà a dare per la crescita della sezione Riccò del Golfo Val di Vara