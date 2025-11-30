Lavagna: conferisce il vetro nell’umido, ingiunzione di pagamento da 72 euro

A Lavagna un cittadino ha conferito vetro nel contenitore dell’umido. Ora dovrà pagare 72 euro. Altri hanno “esposto” la plastica in orari errati, ognuno di loro dovrà pagare 72 euro. Le ingiunzioni a diversi cittadini sono state pubblicate sull’Albo pretorio dei Comuni dove appaiono solo notizie ufficiali e che i cittadini dovrebbero abituarsi a leggere per seguire la reale vita cittadina. Le contestazioni per i conferimenti errati sono avvenute da persona incaricata dal Comune in diverse vie e piazze come via dei Cogorno, corso Buenos Aires o piazza Milano. Le contravvenzioni cercano di mettere un limite ai conferimenti errati.

