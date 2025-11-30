Meteo, tornano nuvole e pioggia: qualche temporale e temperature in calo

Liguria. Già dal primo mattino si assisterà ad un progressivo incremento della nuvolosità sull’intero territorio regionale, con il cielo che diverrà molto nuvoloso o coperto, eccezion fatta per gli estremi della regione ove sarà possibile qualche schiarita. In tale contesto, nel corso della mattinata e per buona parte del pomeriggio, sono attesi piovaschi intermittenti sul genovesato.

Tra il tardo pomeriggio e la serata, sono previste piogge più diffuse sul centro-levante, precipitazioni che, localmente, potranno anche assumere carattere di rovescio.

