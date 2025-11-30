Millesimo in testa in Eccellenza, Castello: “Ci godiamo il momento ma l’obiettivo è costruire restando in categoria”

Alassio. Un rendimento coi fiocchi per il debuttante Millesimo che in Eccellenza si è ambientato bene e si trova in testa alla classifica in solitario a quota 24 punti. Classifica corta ma la vetta significa molto per i giallorossi di mister Fabio Macchia, che oggi hanno battuto 1-0 la San Francesco Loano grazie al gol di Totaro, ex rossoblù.

Il commento della sfida di Ivo Castello, allenatore in seconda giallorosso: “È stata una partita molto complicata, soprattutto nei primi 15-20 minuti del primo tempo, in cui non abbiamo approcciato bene. Loro sono partiti fortissimo, hanno avuto una grande occasione e il nostro portiere è stato bravissimo. Poi siamo riusciti più o meno a rimetterci in quadro. È stata una partita combattutissima per tutto il primo tempo, poi c’è stato l’episodio del gol che ci ha dato un po’ di tranquillità e ci ha permesso di provare a controllare la gara. Siamo rimasti ordinati e abbiamo fatto la nostra partita, sfruttando i contropiedi: potevamo anche trovare un risultato più ampio. La San Francesco Loano, secondo me, non merita assolutamente questa classifica: è una squadra buona, ben attrezzata, combattiva. È stata una vittoria molto sofferta, ma è stato bello vederci calati nella parte, a sporcarci le mani”.

» leggi tutto su www.ivg.it