Moto si schianta contro le auto in sosta nella notte: 57enne gravissimo al San Martino

Genova. Terribile incidente questa notte in via Buozzi, in zono Principe a Genova, dove un motociclista si è schiantato contro alcune auto in sosta, ferendosi gravemente per poi venire trasportato all’ospedale in fin di vita.

Il sinistro è avvenuto poco dopo la mezzanotte e mezza della scorsa notte. Per cause ancora da accertare, ma sembra, secondo le prime ipotesi, in completa autonomia, l’uomo, 57 anni, avrebbe perso il controllo del mezzo su cui viaggiava, andando a impattare contro alcune vetture parcheggiate.

» leggi tutto su www.genova24.it