Novembre si chiude sotto nuvole e pioggia

Un flusso umido meridionale che precede l’arrivo di una perturbazione dalla Francia determina cielo molto nuvoloso o coperto fin dal mattino, locali schiarite sugli estremi della regione seppur con velature estese. Deboli piogge sparse specie su Centro-Ponente in mattinata, aumento dell’instabilità tra pomeriggio e sera con rovesci anche moderati, più diffusi e insistenti su Centro-Levante: così la previsione di Arpal.
VENTI: deboli settentrionali a Ponente in locale rotazione dai quadranti meridionali nel pomeriggio, moderati da Est/Sudest sul Centro-Levante