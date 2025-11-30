Pallavolo F/ Serie C: Tigullio conquista tre punti, Admo sconfitta al quinto

Nella giornata di sabato 29 novembre si è disputata la settima giornata del campionato di Serie C di pallavolo femminile. In particolare, sono scese in campo le due formazioni dei Tigullio presenti nel campionato: l’Admo Volley e la Tigullio Sport Team. È arrivata una sconfitta per l’Admo, la terza in questo campionato, in casa contro il Volare Volley per 3-2. La formazione lavagnese guadagna così solo un punto in classifica, salendo a 13, e occupando il quinto posto a pari punti con l’Hotel Villa Levi quarto.

Vittoria invece per la Tigullio Sport Team, che ha superato in casa per 3-0 il Celle Varazze Volley con i parziali di 25-9 25-21 25-18. Un successo importante per le ragazze di Santa Margherita che salgono così a 11 punti, occupando il nono posto in classifica a pari punti con il Volley Ameglia e L’Albaro Volley, rispettivamente settimi e ottavi.

