Quando la scuola diventa voce: arte, memoria e coraggio contro la violenza di genere

Discenti e insegnanti delle Scuole Secondarie di Primo Grado “Jean Piaget” e “Vittorio Alfieri” hanno lavorato al progetto “Avrei voluto essere…”, realizzato per la giornata contro la violenza di genere dalla Commissione Biblioteca dell’Isa 1 nelle sue Scuole Secondarie di Primo Grado. Una collaborazione ideale e pratica per un lavoro diviso in due parti: la prima curata direttamente dagli alunni tramite una performance artistica di giovani per sensibilizzare i giovani, la seconda attraverso l’esposizione delle opere della fotografa spezzina Rossana Zoppi.

Gli alunni sono stati guidati da alcune docenti delle materie “Arte e Immagine” e “Italiano” e hanno risposto alle domande in merito alla sensibilizzazione oltre a costruire lanterne in memoria delle vittime. La mostra è stata esposta presso gli spazi comuni delle scuole dove tutti gli alunni, classe per classe, si sono recati per un momento di riflessione, ricordo e confronto su un fenomeno terribile, da combattere con tutte le forze e ad ogni livello. Luci soffuse, candele, lanterne, fiori e messaggi realizzati a scuola dai ragazzi con sullo sfondo la proiezione del pluripremiato film “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi, arrivato in televisione giusto qualche giorno fa: silenzio, domande e qualche lacrima hanno caratterizzato due mattinate “diverse”, certamente importanti per gli alunni e le alunne coinvolte.

