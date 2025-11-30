Sampdoria, l’amarezza di Gregucci: “Agli altri serve pochissimo mentre noi facciamo tanta fatica a fare gol”

Il derby ligure fa festeggiare lo Spezia, mentre la Sampdoria cola a picco. I blucerchiati perdono 1-0, decisivo il gol di Artistico. Una gara che non avrebbe tolto la Sampdoria “dall’inferno”, ma senz’altro avrebbe potuto dare un segnale. Invece i blucerchiati cadono ancora e sono penultimi in classifica. Intervistato dal club, Angelo Gregucci ha raccontato tutta la propria amarezza.

Commenta Gregucci: “È un peccato perché nel primo tempo potevamo essere più pericolosi. È indubbio che in questo momento il nostro problema è fare gol. Dobbiamo lavorarci tantissimo. Alla fine abbiamo calato dentro tutto il potenziale offensivo, ma facciamo fatica a dare spinta. Tutte le nostre azioni naufragano a venti metri dalla porta avversaria“.

