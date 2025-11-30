Sant’Andrea e il vescovo Venanzio di Luni

Nel giorno della festa di Sant’Andrea, primo degli Apostoli a rispondere alla chiamata di Gesù e Patrono di Sarzana, merita ricordare – come ha fatto questa mattina su Rai Uno il programma ‘A tua immagine’ – che è a Sarzana che si venera la più antica fra le reliquie del Santo fratello di San Pietro che dà il nome a molti figli della città ancora oggi.

Evangelizzatore in Asia Minore e poi in Grecia a Patrasso di cui fu vescovo, Sant’Andrea il 30 novembre dell’anno 60 fu lì martirizzato legato ad una croce decussata (a X, che da allora porta il suo nome). Il suo corpo fu posto dapprima – accanto a quello di San Luca – nella basilica degli Apostoli di Costantinopoli dove riposò fino alla quarta crociata quando il cardinale Capuano lo portò ad Amalfi, la sua città, facendolo porre nella cripta del Duomo.

Era il 1208. Ma ben sei secoli prima – nel VI secolo – una mano e un braccio di Sant’Andrea erano già state donate dal papa Gregorio Magno al fidato vescovo Venanzio di Luni – cui è intitolata la più recente parrocchia della città – e si conservano attualmente nella cattedrale di Sarzana.

