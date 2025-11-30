Serie D, Vado. Tarabotto: “Non faccio i conti in tasca a nessuno, chi dice che dobbiamo vincere per forza capisce poco della vita”

Vado Ligure. C’è grande soddisfazione in casa Vado sia per il ritorno alla vittoria sia per come è maturata, in una partita contro una Lavagnese decisamente ostica.

“Vorrei rimarcare che, come mi sono arrabbiato tantissimo per la partita di mercoledì, oggi ringrazio la squadra – sottolinea il presidente Franco Tarabotto -. Nel primo tempo l’ho vista giocare come mercoledì e mi sono preoccupato; però poi i ragazzi si sono sbloccati ed hanno fatto un secondo tempo eccezionale perché sono partiti giocando come dovevano per vincere contro questa squadra: li hanno pressati, hanno corso, ci hanno messo cattiveria e voglia. Anche i giocatori forti possono avere un blocco mentale, ma nel momento in cui si sono sbloccati ho visto la squadra che mi piaceva. Sono veramente contento”.

