Turismo, Genova a Monaco di Baviera insieme alla Toscana: strategie condivise per outdoor, cultura e qualità

Genova. Il Gala Italia 2025, format firmato dal gruppo editoriale All About Italy al The Charles Hotel (Rocco Forte Hotels), a Monaco di Baviera, in Germania, ha fatto da cornice a un momento di promozione del “Made in Italy”. In questo contesto, Toscana e Genova hanno incontrato, questa settimana, i vertici del trade e della stampa tedesca.

Le due destinazioni hanno l’obiettivo di confermare una leadership consolidata attraverso una proposta di valore ad alto contenuto esperienziale. Davanti a una platea di oltre 35 stakeholder, tra giornalisti e tour operator di lingua tedesca, Genova e Toscana hanno proposto una narrazione dedicata, una certificazione della filiera e una profilazione del target che unisce cultura e benessere.

