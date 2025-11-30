Un viaggio tra luce e rinascita: Rosaria Pannico presenta “L’eternità di un’anima”

Si terrà martedì 2 dicembre alle 17:30 al Centro anziani di piazza Brin in via Corridoni 7, la presentazione del libro “L’eternità di un’anima” (2022, Editrice Il Saggio) della giornalista e scrittrice Rosaria Pannico. Si tratta di un romanzo che vuole essere un invito ad un esame interiore finalizzato ad una “nuova rinascita” che possa far guardare il mondo con occhi diversi. Protagonista è “Anima” che, leggera come un soffio di vento fresco e trasparente, non conosce tentazioni e piaceri terreni che appartengono ad un corpo umano. Accade però che decida d’intraprendere la più incredibile avventura di tutta la sua esistenza: assumere sembianze umane, per mettere alla prova la sua purezza, confrontandosi con i bisogni umani, le sofferenze e le tentazioni della carne. “Anima” è responsabile di ciò che accade a conseguenza delle proprie azioni. È, dunque, una “creatura vivente” le cui azioni si misurano ed entrano in relazione con i comportamenti delle altre “creature viventi”, in una rete fittissima di azioni e reazioni che insieme tessono la stretta trama di una strana società costruita sull’evoluzione e sull’intelligenza umana. Durante la sua condizione di creatura umana, “Anima”, facendo i conti con le tentazioni ed i bisogni della carne, può anche compiere gesti egoistici, che non portano nessuna luce dopo la morte del corpo, ma solo un’eterna oscurità. In alcuni casi particolari, però, può riscattare nel tempo la sua condizione di buio chiedendo di ripetere la sua esperienza terrena al fine di purificarsi e riconquistare la luce perduta compiendo azioni e gesti di profondo altruismo ed amore verso il prossimo.

La spezzina Rosaria Pannico, originaria di San Giorgio a Cremano (Na), è laureata in Giurisprudenza alla Federico II, giornalista, blogger e scrittrice, membro di giuria di concorsi nazionali di poesia. “L’eternità di un’Anima” è stato il suo secondo romanzo; l’esordio è stato “Terra di un nuovo mondo” e dopo il libro che viene presentato ha scritto “Viaggio verso un nuovo mondo. L’inizio della mia avventura”. Entrambi sono libri di fantascienza ecologista. Presenterà Paolo Luporini, autore spezzino con alle spalle 90 libri e tredici collaborazioni con altri autori. Crea da sé le sue pubblicazioni e molti video, cura per il quarto anno gli “Incontri di lettura” al Centro anziani di piazza Brin dove ha portato nel 2024/2025 la biblioteca vivente alla Spezia che ha esportato a Mazzetta e a Sarzana. Amministra dal 2020 il gruppo Facebook “Il dono sospeso”, insieme a Gian Luigi Ago, che fa anche parte dei collaboratori, tra i quali Giovanni Tabacchiera, Giulia Olga Billante, Massimo Marasco, Margherita Bertella, Rosaria Pannico, Gaetano Palmieri, Natalino Alberti, Marilena Milani, Daniela Feltrinelli, Ornella Riccobaldi, Letizia Amadi e il poeta cantastorie Enzo Gaia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com