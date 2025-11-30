Vela/ Trofeo Memorial Soggiu, decine di vele animano ‘Santa’

Decine di vele nel quartiere di Corte disegnano un allegro pavese. La Lega Navale di Santa Margherita ha organizzato in questo fine settimana il 39° Trofeo Memorial Soggiu dedicato alla Classe Optimist. La Lega scrive: “La regata è dedicata ai giovanissimi velisti che si sfidano in questo importante trofeo quasi giunto alla sua quarantesima edizione. Si tratta di una elle prove classiche del club, tanto da essere diventata un challenge, dedicato alla memoria di Peppino Soggiu, già presidente del sodalizio”.
(Foto Consuelo Pallavicini)