Agroalimentare 39, il ritorno: sei anni dopo piazza Europa ritrova il tendone dei sapori del territorio

Profumi, sapori e tradizioni del territorio tornano a riempire piazza Europa: dopo sei anni di pausa, la Fiera Agroalimentare della Spezia riapre i battenti e celebra la sua 39ª edizione nel cuore della città. La prima volta fu nel 1983 su iniziativa della Camera di Commercio nell’ambito delle iniziative di valorizzazione delle specialità locali e di promozione del territorio. Oggi come allora il punto di riferimento temporale è quell’8 dicembre che da sempre rappresenta l’inizio del periodo natalizio. Un appuntamento dedicato alla qualità dei prodotti a chilometro zero e al lavoro delle filiere locali, che animerà la tensostruttura da venerdì 5 a lunedì 8 dicembre, dalle 10 alle 19.30, con ingresso libero. L’evento, come da tradizione, è organizzato dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria, con il patrocinio di Regione Liguria e Comune della Spezia, in collaborazione con l’Azienda speciale Riviere di Liguria. L’inaugurazione ufficiale è prevista per venerdì 5 dicembre alle 12, alla presenza delle autorità.

Gli spezzini e i visitatori che si infileranno nel tendone che in Piazza Europa è già in fase di montaggio troveranno ad attenderli oltre sessanta espositori e un’articolata Food Experience: degustazioni guidate, laboratori, racconti, showcooking e ricette della tradizione locale – con un occhio particolare al Natale – offriranno un viaggio immersivo tra i sapori spezzini. E dopo il lancio ufficiale dell’estate scorsa, debuttano alla Fiera Agroalimentare le 3 ‘Strade’ della provincia spezzina: “Strada del Vino Colli di Luni”, “Strada del Vino Cinque Terre e Colline di Levanto” e “Strada del Biologico e dei Sapori della Val di Vara”. “Il territorio spezzino – ha ricordato Davide Mazzola, vicepresidente vicario della Camera di Commercio – vanta produzioni agroalimentari che costituiscono non soltanto una risorsa gastronomica, ma anche un importante motore economico e uno strumento di promozione territoriale. La Fiera Agroalimentare è la vetrina ideale per raccontare queste eccellenze, e siamo orgogliosi di riproporla con una partecipazione così ampia e di qualità. Da qualche anno mancava e pur avendo poco tempo ci siamo avvalsi della nostra struttura e siamo riusciti a fare una cosa ben fatta. Vogliamo ridare smalto a una manifestazione molto sentita anche perché vicina alle feste di Natale. E anche per il tanto lavoro fatto come Gal, abbiamo le strade dei vini. Tanti espositori, molte attività collaterali. Siamo certi che nel tempo ci sarà una ripresa, tornando ai numeri di qualche anno fa con più tempo a disposizione. In un periodo storico in cui la digitalizzazione la fa da padrone c’è anche il bisogno di cose molto antiche, piccole imprese, prodotti che sono elementi della nostra tradizione”.

