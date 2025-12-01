Barriere architettoniche: Comune di Castelnuovo inizia il percorso per la redazione del Peba

L’Amministrazione Comunale di Castelnuovo Magra informa la cittadinanza che ha ufficialmente preso avvio il percorso di redazione del PEBA – Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche, un documento strategico fondamentale per rendere il nostro territorio più accessibile, inclusivo e visibile per tutti. Il PEBA rappresenta uno strumento operativo che consentirà di mappare, valutare e programmare gli interventi necessari per rimuovere le barriere architettoniche presenti negli edifici e negli spazi pubblici, migliorando la mobilità e la qualità della vita delle persone con disabilità, degli anziani, dei bambini e di tutti coloro che, anche temporaneamente, vivono situazioni di limitata mobilità.

L’Amministrazione ha deciso di adottare un percorso basato sulla partecipazione attiva dei cittadini, delle associazioni, dei portatori di interesse e delle realtà del territorio. Si inizierà martedì 2 dicembre alle 17.30 nella Sala Conferenze “Vanda Bianchi” presso il Centro Sociale Polivalente di Castelnuovo Magra , con il primo incontro pubblico, dove il gruppo di lavoro incaricato nella redazione del PEBA si confronterà con la cittadinanza, le associazioni impegnate nella promozione dei diritti delle persone con fragilità e tutti gli portatori di interesse, per accogliere segnalazioni di criticità, proposte di soluzioni che possano contribuire alla definizione di un piano realmente condiviso.

