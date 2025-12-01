Calcio/ Santa Maria del Taro, pareggio contro il Real Betti

Da ASD Santa Maria del Taro

Altro giro altro pareggio. Il Santa si fa rimontare in casa dal Real Betti nel secondo scontro diretto ma rimane al comando in classifica a due punti dalle inseguitrici. Partita tesa dove ogni pallone sembra pesare, gli ospiti partono bene e riescono ad essere subito pericolosi. È il Santa però a portarsi avanti a metà della prima frazione grazie ad un bel contropiede concluso da un ritrovato Ulivi che firma l’1-0. Nella ripresa pronti via e sono di nuovo i ragazzi a trovare la via del gol con una punizione all’angolino basso di Sivori. Sembra una partita ormai solo da gestire ma il Real Betti non ci sta e in solo 5 minuti trova prima il gol dell’1-2 e subito dopo la rete del pareggio. Tutto da rifare per il Santa che ci prova fino all’ultimo ma come con il Marina non riesce a trovare il guizzo vincente. Altro pareggio quindi, questo con un po’ più rimpianti per come si era messa la gara. Fondamentale adesso per i ragazzi di mister Vitale ritrovare la via della vittoria a partire dal prossimo incontro in esterna contro il Moconesi.

