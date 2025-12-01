Camogli: la Pro Loco riceve la beneficenza di Tuningen

Sabato scorso gli “Amici di Camogli” di Tuningen, paese tedesco gemellato con il borgo marinaro, ha allestito un gazebo in piazza Schiaffino dove sono stati posti in vendita prodotti tipici della Germania. E questa mattina, come annunciato dalle locandine, il ricavato (1.600 euro) è stato consegnato in beneficenza alla Pro Loco. In Sala Consiliare presenti il sindaco Giovanni Anelli con il vicesindaco Lorenzo Ghisoli e i consiglieri Agostino Bozzo ed Elisabetta Facchiano; Bernd Sauer, presidente dell’Associazione “Gli Amici di Camogli”; per la Pro Loco il presidente Vittorio Crovetto e Nicolò Guenna, delegato ai rapporti con le associazioni.

