Clochard di 35 anni trovata morta nella sua tenda: la Procura dispone l’autopsia

Genova. La Procura di Genova ha disposto l’autopsia sul corpo della donna di 35 anni trovata morta ieri nella sua tenda montata sotto i portici di via Fieschi.

La 35enne, di nazionalità italiana, condivideva la tenda con un’altra donna e di fronte a loro c’era un’altra tenda abitata da due uomini, tutti alla ricerca di un riparo dalle temperature gelide di questo periodo.

Il fascicolo è stato aperto per omicidio colposo contro ignoti per poter svolgere gli accertamenti. Sul corpo della giovane non ci sarebbero segni di lesione, ma i carabinieri stanno visionando le telecamere della zona per escludere una possibile lite tra persone senza fissa dimora.

Secondo le informazioni raccolte dai militari dell’Arma la trentacinquenne era stata ricoverata in ospedale. Era però riuscita a scappare tanto che l’hanno trovata con ancora gli elettrodi attaccati al torace. Aveva avuto in passato problemi di salute e potrebbe essere un aggravamento delle sue condizioni ad averne causato il decesso.