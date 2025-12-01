Comitati e associazioni: “Digestore Saliceti, c’è un problema di democrazia”

I comitati No biodigestore Saliceti, Sarzana, che botta!, Acqua Bene Comune e le associazioni Italia Nostra e Cittadinanzattiva intervengono a seguito del comunicato a tema biodigestore di Saliceti recentemente diffuso dal Comune di Santo Stefano. “Apprendiamo dal comunicato che siamo al terzo pacchetto di varianti del progetto approvato con tutta una serie di prescrizioni che dovevano garantire un minimo di tutela della salute e dell’ambiente. Qualcuno tra assessore regionale, presidente della Provincia, sindaci si è preoccupato d’informare la popolazione? E di questi enti chi ha vigilato con i propri organi tecnici sul rispetto del progetto e delle prescrizioni? Arpal? Da noi interpellata l’agenzia ha risposto che è troppo presto per piantare centraline”, si legge nella nota diffusa dagli attivisti, i quali osservano che “l’informazione ai cittadini è la condizione prima di una democrazia”, e proseguono: “Dobbiamo apprendere da un comunicato che esprime la ‘preoccupazione‘ del Comune di Santo Stefano che sono state già approvate in due anni due varianti al progetto approvato in Conferenza dei servizi – si legge ancora -. Come è stato variato il progetto? Chi controlla la corretta esecuzione dell’opera? Uno dei problemi più gravi per la popolazione creati dai biodigestori sono gli odori nauseabondi ‘a ciclo continuo’, 24 ore su 24. Per disperdere odori e sostanze inquinanti era stato deciso di aumentare l’altezza dei camini da 20 a 30 metri per assicurare una maggiore dispersione (la quantità non cambia: viene democraticamente distribuita a un maggior numero di abitanti, ma in forma ridotta). Ora si vorrebbe tornare al progetto originario”.

“Ci pare di capire che intendono procedere a una variante sostanziale del collegamento tra il biodigestore e il fiume Magra: parliamo di smaltimento delle acque dell’impianto. Passerebbe in una Zona speciale di conservazione (Zsc) del sito Natura 2000 del Parco Magra. Gli amministratori dell’ente Parco, che anche di recente hanno tenuto un incontro sulla salvaguardia delle Zone speciali, non hanno nulla da dire?”, affermano ancora comitati e associazioni. “Gli attuali dirigenti del Parco Magra – aggiungono- quando si esprimeranno? E quando si degneranno d’informare la popolazione? In democrazia l’informazione è un diritto sancito dalla Costituzione”.

