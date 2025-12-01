“Cuori in villa” a Celle, la cena natalizia per aiutare la casa di riposo Nostra Signora di Misericordia

Celle Ligure. Stare insieme, pensando agli altri. “Cuori in villa”, la cena natalizia per aiutare la casa di riposo Nostra Signora di Misericordia. Un momento di solidarietà. Una serata all’insegna della condivisione e dell’impegno verso il territorio: questo è lo spirito di questa iniziativa promossa dal Rotary Club Varazze Riviera del Beigua. L’appuntamento è per il prossimo 11 dicembre alle ore 19 e 30 a Villa Lagorio.

“L’idea, a sostegno della storica struttura di via Boagno, – spiega Simona Salvemini, presidente del Rotary Club Varazze Riviera del Beigua – nasce con l’obiettivo di unire istituzioni, associazioni, realtà locali e cittadine e cittadini in un momento conviviale, rafforzando il senso di comunità e contribuendo alla raccolta fondi per una struttura che rappresenta un punto di riferimento sociale fondamentale per tutto il territorio”.

