Politica

Dal presepe che non c’è all’albero finto, la furia del centrodestra genovese sul primo Natale dell’era Salis

albero luci spento

Genova. Mentre mezza città è bloccata dagli scioperi dei lavoratori ex Ilva, i cantieri delle grandi opere procedono – salvo rare eccezioni – a rilento e fra lo scoramento dei cittadini, mentre le strutture che si occupano di senza fissa dimora o persone in stato di povertà faticano ad avere abbastanza risorse e abbastanza personale, e mentre lo spaccio di crack continua a dilagare, non solo nel centro storico, ci sono almeno un paio di altre questioni che rischiano di rovinare il Natale dei genovesi. E il centrodestra sembra averle prese molto sul serio.

Prima il presepe “sfrattato” da palazzo Tursi, prima ancora – a dire il vero – l’annullamento del Tricapodanno in favore di un (poco) meno costoso grande concerto la notte di San Silvestro, ma l’ultima polemica servita sul piatto dei genovesi in questo avvio di dicembre è legata all’albero di Natale in piazza De Ferrari.

