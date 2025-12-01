Dalla Regione oltre 3,5 milioni per il nuovo pronto soccorso e il Dea del San Martino

Genova. 3,5 milioni di euro al policlinico San Martino per la riqualificazione del pronto soccorso e la realizzazione del nuovo Dea, dipartimento di emergenza e accettazione. ​È quanto approvato in giunta regionale su proposta dell’assessore alla Sanità Massimo Nicolò.​ Per il San Martino le risorse sono già state stanziate all’interno del bilancio regionale 2025-2027, garantendo così la piena copertura finanziaria degli interventi previsti.

L’intervento conferma l’impegno della Regione nel percorso di potenziamento e modernizzazione delle infrastrutture sanitarie, con l’obiettivo di garantire servizi di emergenza sempre più efficaci, accessibili e orientati al paziente.

