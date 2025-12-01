Donna senza fissa dimora muore per strada, Salis e Lodi: “Tragedia che ci sconvolge”

Genova. “La morte della donna senza dimora, nel pieno centro della nostra città, è una tragedia che ci sconvolge e che ci ricorda quanto ancora tutte le istituzioni, a ogni livello, debbano fare per prevenire drammi come questo, che colpiscono il cuore della nostra comunità”.

Lo dichiarano la sindaca Silvia Salis e l’assessora al Welfare Cristina Lodi, che da ieri sera stanno seguendo con la direzione delle Politiche sociali la possibile ricostruzione delle cause che hanno portato al decesso della giovane donna e la sua situazione sociale.

