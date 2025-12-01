Donna spintonata e rapinata nell’androne del palazzo: arrestato 33enne

Genova. Due mesi fa aveva spintonato e rapinato una donna ultrasessantacinquenne nell’androne del palazzo. Adesso l’aggressore, un 33enne marocchino, è stato arrestato dalla polizia su ordinanza di custodia cautelare.

L’episodio risale allo scorso settembre, quando gli agenti delle volanti. erano intervenuti in via Alzeri, nel quartiere di Di Negro, dopo la segnalazione di un’aggressione. La donna, appena rientrata a casa, era stata sorpresa dal presunto rapinatore che, fingendo di essere un condomino rimasto senza chiavi, si era fatto aprire il portone.

