Dopo 189 giorni lo Spezia torna a vincere al Picco, con un gol da angolo che mancava da oltre due mesi

Dopo 189 giorni lo Spezia rompe il digiuno al Picco e torna a vincere in casa, uno scontro diretto fondamentale con la Sampdoria per rimanere in vita e rilanciare le speranze salvezza che con un altro risultato sarebbero state più complicate. La decide Gabriele Artistico, che regala il primo successo casalingo della squadra bianca, che torna a festeggiare tra le mura amiche a distanza di sei mesi, dalla vittoria nella semifinale play-off contro il Catanzaro che aveva regalato la finalissima-sogno contro la Cremonese.

Due anni fa, in una stagione molto simile per risultati ma meno per contesto, la prima vittoria arrivò alla giornata numero diciassette, contro il Bari. La decise Daniele Verde, il 15 dicembre, con un gol che regalò il secondo successo in fila all’allora squadra di D’Angelo, che otto giorni dopo perse contro il Cittadella e chiuse poi l’anno con un pareggio interno contro il Modena. Un’agonia – quella del 2023 – che i tifosi avevano dovuto sopportare per qualche settimana in più rispetto a quest’anno, dove alle porte di dicembre, nel derby contro i blucerchiati, finalmente si è tornati a poter festeggiare in casa.

