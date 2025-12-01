Ex Ilva, Bucci incontra gli operai: “L’obiettivo al 28 febbraio sono 200mila tonnellate di zincato”

Genova. Il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, nella tarda mattinata di oggi, ha fatto visita ai lavoratori dell’ex Ilva di Cornigliano in presidio permanente in piazza Savio, per chiedere di difendere lo stabilimento genovese.

“Prendo le vostre richieste e le trasferisco direttamente al governo e soprattutto ai commissari. Io mi sono impegnato già dalla scorsa settimana, è stato ottenuto il discorso della latta e questo va bene, però non è sufficiente – ha detto Bucci – Come ha detto giustamente Palombo, dobbiamo avere 200mila tonnellate di zincato”.

» leggi tutto su www.genova24.it