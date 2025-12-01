Ex Ilva, la protesta dei lavoratori continua a oltranza: “Alzeremo il tiro con ancora più rabbia”

Genova. “Ci stanno togliendo un lavoro che ha mercato e qualità. E noi non possiamo lasciarlo andare via così. I lavoratori domani risponderanno alzando il tiro“. Così Armando Palombo, voce ormai storica dei dipendenti ex Ilva di Genova, al termine della giornata che ha visto esplodere nuovamente la protesta in difesa dell’acciaieria di Cornigliano. Un’altra notte in strada per mantenere un blocco stradale fotocopia rispetto a quello di due settimane fa, destinato però a evolvere in forme di mobilitazione ancora più decise.

In piazza Savio, occupata dai mezzi della fabbrica e dai lavoratori in presidio permanente che sbarrano la viabilità ordinaria, si sono affacciati in tarda mattinata la sindaca Silvia Salis e il presidente ligure Marco Bucci, a distanza di pochi minuti. Entrambi hanno confermato il sostegno alla protesta, hanno ribadito il proprio impegno e hanno portato la notizia di un nuovo incontro a Roma venerdì 5 dicembre con il ministro delle Imprese Adolfo Urso, dopo la fumata nera a Palazzo Piacentini il 28 novembre. Oltre ai due rappresentanti delle istituzioni locali sono arrivati in visita anche alcuni parlamentari.

» leggi tutto su www.genova24.it