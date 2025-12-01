Gatta investita da pirata della strada a Quezzi: “Sporgeremo denuncia”

Genova. Ha investito una gatta in strada con lo scooter, poi se n’è andato a tutta velocità senza fermarsi per vedere come stava.

A denunciare l’episodio, avvenuto in via Donati, a Quezzi, è stata una volontaria che da tempo accudisce la gatta, in libertà, e che l’ha trovata in strada dolorante: “A investirla è stato un uomo di mezza età, robusto, con uno scooter grande (tipo T-Max) – ha scritto su Facebook lanciando un appello – Scrivo qui sperando che tu possa leggere il messaggio visto che ti sei fermato, hai guardato cosa avevi investito e te ne sei andato. Volevo avvisarti che è stata presa la targa del tuo mezzo e che verrai denunciato per omissione di soccorso, perché può capitare di investire un animale ma la legge dice che ti devi fermare”.

» leggi tutto su www.genova24.it