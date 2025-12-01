Genoa, Vasquez e Marcandalli: “Passato un momento difficile, ora abbiamo un po’ più di sicurezza”

Genova. Joan Vasquez e Alessandro Marcandalli hanno incontrato i tifosi al Genoa Store di via XX Settembre per l’avvio degli eventi in rossoblù in vista del Natale. A margine i due hanno parlato della situazione in casa Genoa dopo la vittoria contro il Verona: “Era una vittoria che cercavamo tutti − ha detto il capitano −noi prima di tutti, perché ti dà un po’ di fiducia. Abbiamo passato un momento difficile, tutti lo sapevamo. Ora dobbiamo ripartire. Il primo tempo, lo sappiamo tutti, non è stato facile anche per la mentalità, perché il Verona è una squadra difficile, che è venuta a fare la partita sporca, anche con un po’ di strategia. Ma noi dobbiamo essere consapevoli che sarà così sempre, credo che possiamo battagliare con tutti e dobbiamo ripartire da questa vittoria”.

Marcandalli aggiunge: “La vittoria è stata fondamentale per com’è arrivata e siamo molto contenti di averla fatta davanti alla nostra gente. Anche oggi qui è fantastico che ci siano così tante persone con questo affetto e calore a incitarci e a vederci. I tre punti ci hanno dato molto entusiasmo, un po’ più di sicurezza che possiamo fare partite del genere e vincere. Il campionato è ancora lungo, però ci sono tante squadre con tanti punti che sono vicine tra loro, quindi una vittoria dà morale per affrontare al meglio la settimana e continuare questa strada”.

» leggi tutto su www.genova24.it