Giro d’Italia 2026, si parte in Bulgaria e si arriva a Roma. Due tappe in Liguria: si passa dalle Cinque Terre

Roma. È stato svelato all’Auditorium Parco della Musica il percorso della 109ª edizione del Giro d’Italia, in programma dall’8 al 31 maggio 2026. L’edizione si preannuncia spettacolare: 21 tappe per un totale di 3.459 km e ben 50.000 metri di dislivello. Sarà il sedicesimo “Grande Partenza” dall’estero, che vedrà la carovana rosa muovere i primi passi dalla Bulgaria, prima di concludersi a Roma, per l’ottava volta sede del “Grande Arrivo”.

Il Giro d’Italia prenderà il via l’8 maggio dalla Bulgaria, un esordio che durerà tre giorni prima del primo giorno di riposo e del rientro in Italia dove ai corridori aspetta un percorso disegnato per esaltare gli scalatori e mettere alla prova la resistenza dei velocisti. In totale, sono previste: otto tappe di pianura, sette di media montagna e cinque di alta montagna, con ben sette arrivi in salita che decideranno la Maglia Rosa.

» leggi tutto su www.genova24.it