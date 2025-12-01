Il capodanno alla Spezia con i Negrita in piazza Europa e l’opera e Strauss al teatro Civico

Saranno i Negrita i grandi protagonisti del Capodanno 2026 in Piazza Europa alla Spezia. La storica band aretina si esibirà nella notte di San Silvestro, salutando un 2025 agli sgoccioli e accogliendo il nuovo anno. Dopo l’esibizione del gruppo, con il concerto che partirà alle ore 22, spazio all’evento Crazy 90s, format dedicato agli anni Novanta, che accompagnerà la serata fino alla chiusura, attorno alle 2 del mattino del primo di gennaio.

“Abbiamo l’onore di ospitare una band storica nazionale come i Negrita, che da 25 anni fanno musica di altissimo livello”, ha detto il Sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini. “Con lo spettacolo Crazy 90s potremo ballare e divertirci fino a tarda notte, come sempre a titolo gratuito. Attenderemo insieme un 2026 che speriamo sia un anno di pace”. “Il concerto dei Negrita sarà il cuore pulsante della serata”, spiega Umberto Bonanni, organizzatore della serata. “A seguire lo spettacolo Crazy 90s, che in Italia sta registrando tantissimi sold-out e che con i suoi ballerini, gli effetti scenici e il sound degli anni Novanta coprirà ore di divertimento fino alle 2”.

