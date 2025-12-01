Il Giro d’Italia torna nello Spezzino, passerà anche dal capoluogo

Percorrerà lo Spezzino da una parte all’altra – tornando a toccare il capoluogo -, con ingresso a Luni e saluti al Passo del Bracco. Una settantina buona di chilometri che la carovana rosa del Giro d’Italia pedalerà mercoledì 20 maggio 2026, in occasione dell’undicesima tappa della corsa (Porcari-Chiavari), la cui edizione numero 109 è stata presentata oggi all’Auditorium Parco della musica di Roma. Circa 3.460 chilometri complessivi distribuiti su 21 prove, dislivello totale 49.150 metri, il Giro ’26 partirà l’8 maggio dalla Bulgaria, dove si terranno le prime tre tappe, per concludersi a Roma il 31 dello stesso mese.